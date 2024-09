Von Kleidung bis Deko: Flohmarkt der schönen Dinge lockt nach Plaidt

Anzeige

Von Kleidung über Deko bis hin zu Küchenutensilien bis Handwerksgeräten – von allem also, was schön und/oder praktisch ist und eine zweite Chance bei einem neuen Besitzer verdient hat und auf einen Tisch passt, heißt es im Pressetext der Organisatoren. Aufbau ist ab 13 Uhr. Die Standspende beträgt 5 Euro für einen Tisch (1,80 Meter). Es sind noch einige Tische frei.

Wer Interesse hat mitzumachen und einen Tisch reservieren möchte, kann sich noch bis zum Sonntag, 15. September, per E-Mail an info@kolping-plaidt.de anmelden. Die Kolpingsfamilie bietet an diesem Nachmittag Kaffee und Kuchen an. Auch Kuchenspenden sind willkommen. red