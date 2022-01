Mayen

Von der Sonne geblendet: Zwei Verletzte bei Unfall auf der B262 bei Mayen

Ein Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 14.20 Uhr auf der B 262 zwischen den Abfahrten Kottenheim und Hausen. Ein 25-jähriger Autofahrer aus Marburg hatte eine Panne und hielt deswegen auf der rechten Fahrbahn an. Ein ebenfalls 25-jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Wittlich gab an, von der Sonne geblendet worden zu sein, weswegen er den stehenden Wagen zu spät sah und auf das Fahrzeug aufprallte.