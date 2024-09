Plus Mayen Vom Zauber der Freundschaft: Wie die Partnerschaft zwischen Mayen und Joigny lebendig gehalten wird Von Elvira Bell i Die Spielkarten des Gesellschaftsspiels sind gemischt, die Spielsteine aufgestellt, und los geht’s. Am Tisch haben (von links) Barbara Bertsch, Oberbürgermeister Dirk Meid, Claudia Wick, Veronique Fanti und Christina Weise Platz genommen. Foto: Elvira Bell Als Déjà-vu, auf Deutsch „schon gesehen“, wird eine Erinnerungstäuschung bezeichnet. Eine Art Déjà-vu erlebten die Besucher der jüngsten Kunstausstellung unter dem Motto „Ensemble/Zusammen“ im Alten Arresthaus in Mayen. Lesezeit: 3 Minuten

Zwar hatten die Kunstfreunde die ausgestellten Exponate von Künstlern aus Joigny und Mayen im Vorfeld in der Eifelstadt noch nicht gesehen, aber die Unikate erinnerten an vorangehende Ausstellungen, so wie etwa an den Mittsommer vor einigen Wochen im Garten von Christina Weise. Die Präsentation würdigt die seit 60 Jahren bestehende ...