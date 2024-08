Plus Mayen

Vollsperrung in Mayen: Baustelle in der Brückenstraße

i Der betroffene Abschnitt der Brückenstraße, der ab September voll gesperrt wird. Foto: Stadt Mayen/Claudia Henning-Prehl

In der Brückenstraße zwischen der Marktstraße und der Stehbach wird nach derzeitigem Stand in der 36. Kalenderwoche, also in der ersten Septemberwoche, Montag, 2., bis Sonntag, 8. September, eine Baustelle eingerichtet, teilt die Stadt Mayen mit. Die Straße muss infolge der Kanalerneuerung auf ganzer Breite und Länge geöffnet und somit voll gesperrt werden.