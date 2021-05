Visualisierungen liefern dem Münstermaifelder Rat keine Gegenargumente: XXL-Solarpark weiter im Rennen

Ein riesiger Solarpark, auf dem der Kölner Dom – zumindest der Grundfläche nach – achtzehnmal Platz finden würde, soll vor den Toren der Stadt Münstermaifeld an der L 113 entstehen. Obwohl mit diesem Vorhaben am sogenannten Rosenhof die gesamte Stadt auf einen Schlag mit erneuerbarer Energie versorgt würde, haben viele Ratsmitglieder derzeit noch Bauchschmerzen bezüglich des Vorhabens. Die wichtigste Frage, die im Raum steht: Könnten die unzähligen Fotovoltaikmodule mitten in der Landschaft womöglich in Zukunft den schönen Ausblick über das Maifeld stören?