Kreis MYK

In 55 Tagen wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. Die Grünen, die beim Urnengang vor fünf Jahren 5,3 Prozent der Stimmen auf sich vereinen konnten, machen sich große Hoffnungen, nunmehr ein besseres Ergebnis einzufahren. So stand beim digitalen Neujahrsempfang des Kreisverbandes Mayen-Koblenz, an dem die Grüne Spitzenkandidatin Anne Spiegel teilnahm, nicht zuletzt die Landespolitik im Vordergrund. Vom heimischen Schreibtisch aus nahmen an dem Neujahrsempfang rund 70 Männer und Frauen teil.