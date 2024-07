Plus Andernach

Vier leicht Verletzte bei Küchenbrand – 90 Kräfte der Wehren Andernach, Weißenthurm und Pellenz im Einsatz

i Symbolfoto Foto: picture alliance/dpa/Daniel Vogl

Bei einem Küchenbrand in einem Reihenhaus in der St.-Amand-Straße in Andernach sind vier Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer, das sich bereits auf die anderen Etagen des Hauses ausbreitete, wurde am Dienstag gegen 10.15 Uhr gemeldet. Die beiden Bewohner konnten sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte ins Freie retten, wurden jedoch durch die Rauchgase verletzt.