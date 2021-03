Björn Berenz kennt den Stoff, aus dem er Geschichten für Kinder und Erwachsene schneidert. Der Schriftsteller ist ungemein produktiv. Wenn die Corona-Pandemie die Menschen nicht fest im Griff hätte, dann würde der 43-Jährige mit seinen witzigen Lesungen sicher so manchen jungen Zuhörer in der Schule, im Rahmen eines Projektes, bei einer Ferienaktion oder während einer langen Lesenacht in seinen Bann ziehen.