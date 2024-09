Plus Mayen Viele Schwachstellen führen zu Eingriff: Operation am Herzen der Genovevaburg beginnt 2025 Von Thomas Brost i Auf der rechten Seite gehen die Sicherungsarbeiten los, im Bereich des Goloturms. Auch für die Besucher der Burgfestspiele werden von 2025 an die vorbereitenden Arbeiten sichtbar werden. Allerdings würden die Festspiele selbst nicht beeinträchtigt, heißt es vorab. Foto: Berdi Architekten Die Operation am offenen Herzen, sie steht dem Wahrzeichen der Stadt Mayen bald bevor. Jetzt hat der planende Architekt die einzelnen, konkreten Schritte zur Generalsanierung der Genovevaburg im Kulturausschuss vorgetragen. Kurios: Die Stadt wird wohl ein weiteres Wahrzeichen bekommen – auf die Zeit von mindestens zwei Jahren. Lesezeit: 3 Minuten

1 Was muss an der Burg repariert werden, und wann geht es in welchem Bereich los? Im Frühjahr 2018 kam es ans Tageslicht, dass es um die Statik der Genovevaburg nicht gut bestellt ist. Zunächst fiel damals auf, dass die Decke des Biedermeierzimmers immer weiter durchzuhängen begann. Dort ließ die ...