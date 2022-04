Das Frühjahr ist die richtige Jahreszeit für den Frühjahrsputz – so auch in Andernach. Am Samstag kamen jede Menge Freiwillige, um im Rahmen der Aktion „Andernach räumt auf“ die Bäckerjungenstadt vom Müll zu befreien. Aufgeräumt wurde dabei nicht nur in der Kernstadt: Auch in Eich und Namedy wurde fleißig Müll gesammelt.