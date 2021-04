Viele Freibäder im Kreis MYK sind bereits startklar: Trotz Corona-Unsicherheit laufen Vorbereitungen auf Hochtouren

Normalerweise wäre die Eröffnung der Badesaison 2021 in den Freibädern im Kreis Mayen-Koblenz in diesen Tagen zum Greifen nahe. Doch auch in diesem Jahr ist coronabedingt alles anders. Es stellen sich die Fragen, wann und unter welchen Bedingungen die Freibäder öffnen können und ob die Hygienekonzepte vom Vorjahr gegebenenfalls als Vorlage dienen können. Doch trotz der großen Unsicherheit laufen die Vorbereitungen zur Öffnung in den Freibädern bereits auf Hochtouren, wie eine Umfrage unserer Zeitung ergeben hat. Vielerorts sind die Schwimmbäder und die Außenbereiche bereits jetzt schon startklar.