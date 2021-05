Viele Ferienfreizeiten sollen trotz Corona stattfinden: Ein Überblick über die Angebote für Kinder in der Region

Region. Ein Zeltlager mit abendlichem Lagerfeuer, Gesang und Stockbrot oder der Bauspielplatz, bei dem die Kinder aus Paletten und Baumstämmen ihre eigene Stadt bauen: Für viele Kinder und Jugendliche gehören die abenteuerlichen Ferienfreizeiten zu den Sommerferien einfach dazu. Und auch für die Eltern – besonders für die berufstätigen – ist die Ferienbetreuung der Kinder eine wichtige Stütze in der schulfreien Zeit. Doch wie sieht es im zweiten Corona-Jahr mit der Planung aus? Werden die Freizeiten wie gewohnt angeboten? Und wie stellen sich die Veranstalter auf die ständig wechselnden Hygienevorgaben ein? Ein Blick in die Region zeigt: Viele Projekte sollen stattfinden – wenn auch mitunter in abgeänderter Form.