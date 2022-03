Ein Tauziehen hat es in den vergangenen Jahren in der Stadt Mayen um die überfällige Verlegung des Baubetriebshofes gegeben. Im Gespräch war der Etzlergraben, jetzt steht fest: Die Einrichtung zieht in die Bestandsgebäude der Firma Bicma im nördlichen Stadtgebiet ein. Um die Finanzierung gab es einige Fragezeichen, sie sind in der jüngsten Sitzung des Stadtrates weitgehend geklärt worden.