Polch

Während beim Bauantrag aktuell noch die letzten Details abgestimmt werden, gab es bei der Finanzierung des Polcher Bürgerhaus@Viedel in dieser Woche positive Neuigkeiten aus Mainz: Alexander Wilhelm, Staatssekretär im Sozialministerium, schautet in der Maifelder Verwaltung vorbei und übergab Stadtbürgermeister Gerd Klasen einen weiteren Förderbescheid in Höhe von 697.500 Euro.