Videounterricht in Corona-Krise: Megina meistert wichtigen Härtetest

Hü und hott, rein in den Präsenzunterricht und wieder heraus, so lief dies in den vergangenen Monaten an den Schulen. Die Schulen mussten in Windeseile auf Fernunterricht umstellen, was nicht wenige vor hohe Hürden stellte. Vielerorts kam kaum mehr strukturierter Unterricht zustande, mancher Lehrer erschien mit der Häufigkeit einer Sternschnuppe am virtuellen Schulhorizont. Die Lage am Megina-Gymnasium in Mayen: Dort wurden von Beginn des schulischen Lockdowns die Weichen anders gestellt. Auch dank des großen Einsatzes von Lehrern. Was die Eltern in einer Umfrage des Regionalelternbeirates für gut befinden. Ein Fazit nach 16 Monaten Ausnahmezustand im Gespräch mit dem Schulleiter, Direktor Michael Sexauer.