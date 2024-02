Plus Mayen Video gedreht: Aktionswoche in Mayen gibt Kindern sucht- und psychisch kranker Eltern eine Stimme Junge Menschen aus sucht- und/oder psychisch belasteten Familien aus der Region haben im Zuge der bundesweiten Aktionswoche Nacoa unter dem Motto „Vergessenen Kindern eine Stimme geben“ mit Unterstützung von Sarah Krämer (Caritasverband) und Pastoralreferent David Morgenstern (Pastoraler Raum Mayen) ein Video aufgenommen. Von Elvira Bell

Nacoa steht für National Association for Children of Alcoholics. In einem Schattenspiel machen die Kinder und Jugendlichen aus den Gruppen Lapislazuli, Helianthi und Palisander die Öffentlichkeit auf ihre Situation aufmerksam. Dieses wird in den nächsten Tagen in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Das Video soll andere Betroffene erreichen und ihnen mitteilen: „Du ...