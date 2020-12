VG-Rat will ab 2021 noch digitaler arbeiten: W-Lan für jedes Klassenzimmer auf dem Maifeld

VG Maifeld

Die bereits vielfach diskutierte Umstellung des Verbandsgemeinderates sowie seiner wichtigsten Ausschüsse auf ein digitales Sitzungsmanagement soll im kommenden Jahr erfolgen. Derzeit erfolgt der Versand der Einladungen inklusive der Tagesordnung für die rund 130 verschiedenen Mandatsträger in schriftlicher Form auf dem Postweg. Die Kosten hierfür lagen im Durchschnitt der Jahre 2015-2018 bei 2700 Euro pro Jahr. „Die Zeiten des Trommelns und der Rauchzeichen sind jetzt vorbei“, kommentierte Bürgermeister Maximilian Mumm und unterbreitete dem Rat folgendes Vorgehen: Bis zur kommenden Ratssitzung soll abgefragt werden, welche der 36 Ratsmitglieder bereits ein eigenes Tablet für den Zugriff auf digital hinterlegte Sitzungsunterlagen nutzen, welche von ihnen bereit wären, ein eigenes neu anzuschaffen und welche Ratsmitglieder auch in Zukunft Unterlagen in Papierform wünschen.