VG-Rat gibt grünes Licht für Zeltplatzprojekt: Kletterer können im Kottenheimer Winfeld campen

Die Anzahl der Kletterer in der Verbandsgemeinde Vordereifel ist in den vergangenen Jahrzehnten, insbesondere in den Klettergebieten Kottenheimer Winfeld und Ettringer Lay, kontinuierlich gestiegen. Bislang gibt es jedoch nur wenige bis gar keine Angebote für touristische Übernachtungsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. In der Ortsgemeinde Kottenheim wird daher bereits seit einiger Zeit überlegt, wie man das wilde Campieren unterbinden und zugleich von dem gesteigerten Interesse profitieren könnte.