Plus VG Vordereifel

VG Vordereifel: Wie geht es nach der Wahl weiter im Verbandsgemeinderat, und was muss sich ändern?

Von Elvira Bell

i Hat die Verbandsgemeinde Vordereifel viele Baustellen? Die Antwort dürfte – je nach politischer Couleur – unterschiedlich ausfallen. Foto: Elvira Bell

Bei den Kommunalwahlen am Sonntag, 9. Juni, geht es auch um die künftige Zusammensetzung des Rates der Verbandsgemeinde (VG) Vordereifel. Die RZ hat die zur Wahl stehenden Parteien und Gruppierungen gefragt, welches Ergebnis sie sich für die Wahl erhoffen, was sich in Zukunft dringend verbessern muss und was sie von der Verwaltung und dem kürzlich wiedergewählten Bürgermeister Alfred Schomisch (CDU) erwarten.