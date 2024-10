Plus Monreal/Nachtsheim VG Vordereifel beschließt: Millionen für Kitas in Monreal und Nachtsheim Von Birgit Pielen i 1975 wurde die Kita in Monreal gebaut. Seitdem hat sich viel getan bei den Anforderungen an die Betreuung der Kleinsten. Deshalb wird das Gebäude jetzt modernisiert. Foto: VG Vordereifel/Lea Göbel Die Verbandsgemeinde Vordereifel investiert kräftig in die Betreuung der Kinder und hat dazu zwei Baumaßnahmen beschlossen. Die Kindertagesstätten in Monreal und in Nachtsheim werden für Millionenbeträge erweitert. Lesezeit: 2 Minuten

Innerhalb der Verbandsgemeinde Vordereifel gibt es zwölf Kindertagesstätten: in Baar, Boos, Ettringen, Kehrig, Kirchwald, Kottenheim, Langenfeld, Monreal, Nachtsheim, St. Johann, Virneburg und Weiler. Davon sind vier in Trägerschaft der Kirche, fünf in Trägerschaft der Ortsgemeinde und drei in Trägerschaft der Verbandsgemeinde – neben Monreal und Nachtsheim gehört Weiler dazu. Auch ...