VG Vordeifel: Rathausanbau schafft dringend benötigten Platz

Die Aufgaben einer modernen Verwaltung werden immer vielfältiger. Neben dem einstigen Kerngeschäft sind im Laufe der vergangenen Jahre verschiedene Arbeitsbereiche, wie etwa die Wirtschaftsförderung, der Tourismus, die Digitalisierung der Verbandsgemeinde, für das betriebliche Gesundheitsmanagement oder die IT-Administration dazu gekommen. Bei der Verbandsgemeinde Vordereifel sind so allein seit 2002 zwölf zusätzliche Stellen entstanden. Die Unterbringung dieses Personals am Standort Kelberger Straße in Mayen war nur möglich, indem zusammengerückt wurde, erklärt Bürgermeister Alfred Schomisch. Auch das ehemalige Wohnhaus des Hausmeisters hinter dem Verwaltungsgebäude wurde in die Nutzung mit einbezogen, obwohl das Objekt insbesondere wegen der Enge der Flure und des Treppenhauses die Voraussetzungen an ein Bürogebäude nicht erfüllt.