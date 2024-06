Plus VG Pellenz VG Pellenz: 491.000 Euro für Klimaschutz aus dem Kipki-Förderprogramm i Symbolfoto Foto: picture alliance/dpa/Sebastian Kahnert Die Verbandsgemeinde Pellenz erhält 491.000 Euro Kipki-Förderung des Landes. „Mit den Fördergeldern kann Klimaschutz effektiv und passgenau nach den Bedürfnissen der jeweiligen Kommunen vor Ort gestaltet werden“, betont Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) im Anschluss an die Bewilligung. Lesezeit: 1 Minute

Das Geld aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki) soll in der VG Pellenz in folgende Projekte fließen: eine Pkw-Ladestation an der Bushaltestelle Kretz, Baumpflanzungen in Kretz und Kruft, zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen am Neubau je einer Kita in Kruft und Plaidt, Umrüstung der Beleuchtung auf LED am Sportplatz Nickenich und ...