Glasfaserkabel, die in einem Wohngebiet verlegt werden, liegen auf dem Boden. Der belgische Telekommunikationskonzern Proximus fordert die belgische Regierung auf, Geld für den Ausbau des Glasfasernetzes bereitzustellen, um Internet mit höheren Geschwindigkeiten in den ländlichen Gebieten des Landes zu ermöglichen. Das Unternehmen, das sich zur Hälfte in staatlichem Besitz befindet, will bis 2028 mindestens 70 Prozent des Landes mit den neuen Kabeln versorgen. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: James Arthur Gekiere/picture alliance/dpa/BELGA