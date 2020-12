Andernach/Mayen/Koblenz

Das Ordnungsamt und auch die Polizei haben seit Mitte März verstärkt auf die Einhaltung von Corona-Regeln achten müssen. Oft blieb es bei Verstößen zwar bei mündlichen Verwarnungen, doch in nicht seltenen Fällen wurden auch Bußgelder verhängt. Die RZ hat nachgefragt, wie Corona-Verstöße in Koblenz, Andernach und Mayen abgewickelt wurden und wie sich die Situation in den vergangenen Monaten entwickelt hat.