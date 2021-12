Wenn Dutzende Menschen jeden Tag durch den St.-Veit-Park schlendern, wissen die wenigsten von ihnen, dass sich dort ein Lost Place, ein vergessener Ort, befindet, der trotz seiner Kahlheit von geschichtlichem Interesse ist. Ein Relikt, das in der dunkelsten Zeit der Mayener Geschichte eine wichtige Rolle erfüllte. Auch am 2. Januar, dem Tag des Gedenkens an den verheerenden Bombenabwurf vor 77 Jahren.