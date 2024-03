Verstärkung gesucht: „Nummer gegen Kummer“ bildet neue Telefonberater aus

Seit 25 Jahren ist der Ortsverband Mayen des Kinderschutzbundes ein Standort des Kinder- und Jugendtelefons der „Nummer gegen Kummer“ 116 111. Ein bewährtes Team ehrenamtlicher Telefonberaterinnen und Telefonberater arbeitet anonym und kostenlos für Kinder und Heranwachsende, die am Telefon ihre kleinen und großen Sorgen und Probleme besprechen können, teilt der Kinderschutzbund mit.

Ab April startet die neue Ausbildung am Standort Mayen

Wer sich auch als Beraterin oder Berater für Kinder und Jugendliche engagieren und das Team unterstützen will, den bildet der Ortsverband des Kinderschutzbundes professionell aus. Ab April startet die neue Ausbildung am Standort Mayen. Eine unverbindliche Infoveranstaltung zu den Voraussetzungen, Inhalten und der Organisation der Ausbildung findet am Dienstag, 19. März, 19 Uhr, in den Räumen des Kinderschutzbundes, „Am Brückentor“ 10, in Mayen statt. Dazu lädt der Ortsverband alle Interessierten ein.