Mayen

„Neue Bilder braucht die Wand“ ist der Titel der aktuellen Ausstellung in der Mayener Stehbach-Galerie, die am Sonntagvormittag mit einer Vernissage der besonderen Art eröffnet worden ist. Aufgrund der Corona-Pandemie versammelten sich die drei ausstellenden Künstler Gretel Kiesewetter, Wolfram Sauerbrei und Hannelore Herbst sowie Oberbürgermeister Wolfgang Treis, das Rocking Chair Trio und die Besucher zunächst unter den hohen, Schatten spendenden Bäumen auf dem Vorplatz des Alten Arresthauses, bevor sie nach der offiziellen Eröffnung in kleinen Gruppen mit Mund-Nasen-Schutz die rund 60 Werke im Ausstellungsbereich der Galerie betrachten durften.