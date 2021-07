Verleihung in Kruft: Norbert Breil erhält nun auch persönlich den DJK-Ethikpreis

Es war ein großes Spektakel im Hofe der Familie Breil in Kruft: Monika Sauer, Präsidentin des Sportbundes Rheinland, der DJK-Diözesanvorsitzende Bernd Butter, Krufts Bürgermeister Walter Kill, Pastor Norbert Missong und fast ein Dutzend weiterer Gäste waren gekommen, um bei der Verleihung des DJK-Ethikpreises an Norbert Breil dabei zu sein. Laut Pressemitteilung der DJK ist der langjährige Vorsitzende des Fördervereins der DJK Kruft/Kretz offiziell zwar schon seit November letzten Jahres Preisträger, damals erfolgte die Auszeichnung pandemiebedingt allerdings nur virtuell. Nun wurde Breils Engagement noch einmal in einer Feierstunde, von Angesicht zu Angesicht, gewürdigt.