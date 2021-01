Mayen

Aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen wird der Lockdown in Deutschland zunächst bis zum 31. Januar verlängert. Zudem werden die Maßnahmen, beispielsweise bei privaten Kontakten, noch einmal verschärft. So sind ab Montag, 11. Januar, private Treffen nur noch mit einer einzelnen Person eines anderen Haushalts gestattet. Wie das bei den Menschen in Mayen ankommt, dazu hat die RZ sich umgehört.