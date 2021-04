Der Kunstrasenplatz in Niedermendig ist in einem schlechten Zustand und soll saniert werden. An den Kosten wird sich auch die Verbandsgemeinde (VG) Mendig beteiligen und die SG Eintracht Mendig/Bell mit einem Zuschuss unterstützen. Das hat der VG-Rat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit beschlossen. Und mehr noch: Auch andere Vereine können in Zukunft bei Sanierungsvorhaben auf Geld aus der VG-Kasse hoffen.