Plus Mayen Verhandlungen mit zwei Interessenten: Geht es für das Mayener Modehaus Küster doch noch weiter? Von Thomas Brost i Das frühere Modehaus Küster könnte möglicherweise fortgeführt werden. Foto: Rico Rossival Ein Silberstreif am Horizont zeichnet sich womöglich für das frühere Modehaus Küster ab: Laut Oberbürgermeister Dirk Meid gebe es „deutliche Hinweise, dass es im ehemaligen Küster weitergehen wird“. Lesezeit: 1 Minute

Der OB stehe in Austausch mit der Küster-Vermögensverwaltung, der die Immobilie am Mayener Markt nach wie vor gehört. Von dort komme die Information, dass zurzeit mit zwei Interessenten verhandelt werde, die die Verkaufsflächen anmieten wollen. In beiden Fällen handele es sich um Betreiber von Modehäusern mit mehreren Filialen. Auch die Übernahme ...