Verfahren wegen Einbrüchen eingestellt – 30-Jähriger verbüßt bereits Haftstrafe

Plaidt

Der Vorsitzende Richter Rupert Stehlin hatte die Möglichkeit am ersten Verhandlungstag bereits angedeutet, jetzt hat das Landgericht Koblenz auf Antrag der Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen einen 30-jährigen Angeklagten tatsächlich eingestellt. Vorgeworfen wurden ihm diverse Einbrüche im Raum Plaidt, der Diebstahl eines Mobiltelefons im Mülheim-Kärlich und das Abhören und Verbreiten von Funkmeldungen der Leitstelle der Feuerwehr des Kreises Mayen-Koblenz, begangen zwischen Juli 2018 und Januar 2019. Darüber hinaus soll er beim Einbruch in einen Bauwagen in Urmitz nach dem Diebstahl diverser Werkzeuge einen Schwelbrand gelegt haben.