Verein bietet Felskletterkurs an: JSV Ettringen engagiert sich in neuen Sportarten

Der JSV Ettringen hat die Corona-Zeit genutzt und an seinem Sportprogramm gearbeitet. „Wir möchten den Verein insgesamt breiter aufstellen und das Sportangebot deutlich ausweiten“, erläutert der Vorsitzende Dieter Schäfer. Außer den bekannten Sportarten wie Fußball, Gymnastik und Turnen sind Projekte in unterschiedlichen Sportarten geplant. Die bei einigen Projekten federführende Kassiererin Irina Schiller sagt dazu: „Unsere Region hat so viel zu bieten. Wir möchten die Möglichkeiten nutzen und unseren Mitgliedern tolle und interessante Angebote unterbreiten.“