Verbesserte Akustik in Krufter Pfarrkirche: Besucher des Gottesdienstes sind angetan

i Projektleiter Th. M Böhm von der Firma TMB Strässer, Pfarrer Norbert Missong, Pfarrgemeinderatsvorsitzender Wolfgang Weber, Verwaltungsratsmitglied Andrea Hermann, Küster Gerhard Schlich und Verwaltungsratsmitglied Hans-Walter Schneichel freuen sich über die tolle Klangqualität in der Pfarrkirche Sankt Dionysius in Kruft. Foto: Marita Schneichel

In jüngster Zeit häuften sich die Beschwerden, dass man über die Lautsprecheranlage in der Sankt-Dionysius-Pfarrkirche in Kruft kaum etwas versteht. Daraufhin wurde die Anlage überprüft.