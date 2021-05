Das kulturelle Leben steht seit geraumer Zeit still. Abgesagte Veranstaltungen sorgen bei Künstlern, Veranstaltern und Konzertbesuchern für Frust – auch bei Jürgen Mittler, dem Ideengeber der im vergangenen Jahr in Mendig ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe „Kultur im Biergarten“. Die sollte auch in diesem Jahr wieder über die Bühne gehen, die Vorbereitungen waren weit gediehen. Doch dann kam alles anders.