Der Burplatz am südöstlichen Ortsrand des Andernacher Stadtteils Eich ist ein beliebter Treffpunkt für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende. In der Vergangenheit gab es dort schon mal Probleme mit zerbrochenen Bierflaschen und anderem Müll, den Feiernde vor dem dort ansässigen Jugendzentrum hinterlassen hatten. Das Ausmaß der Zerstörung, welches Unbekannte jetzt am ersten Maiwochenende auf dem Eicher Burplatz anrichteten, übersteigt allerdings alles bisher Dagewesene.