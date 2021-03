Vandalismus an beliebtem Traumpfädchen „Kleiner Stern“ in Andernach: Feiernde verbrennen Holzbank

Es ist ein Anblick, der Förster, Naturfreunde und Waldbesitzer fassungslos macht: Es gibt fast nichts, was nicht schon einmal am Straßenrand, auf Waldparkplätzen oder an Wegen illegal abgeladen wurde. „Jahrelang war Ruhe im Wald“, erklärt Karl-Hermann Gräf. Doch innerhalb weniger Wochen gab es drei Freveltaten: am Waldrand des Laacher Walds, an der Ahrefeld-Hütte im Naturschutzgebiet Laacher See und am Traumpfädchen Kleiner Stern in Andernach. „Im Wald wurde wild Müll abgeladen und Vandalismus ausgeübt“, erklärt der Förster aus Nickenich.