Ursache des nächtlichen Sirenenalarms in Mendig geklärt: Defekter Steuerempfänger „verantwortlich“

Der am frühen Mittwochmorgen, 13. Dezember, in Mendig ausgelöste Dauerfeueralarm einer Sirene ist durch einen defekten Steuerempfänger ausgelöst worden.

Die Sirene auf dem Dach der Pfarrer Bechtel-Grundschule Mendig war für den Daueralarm am frühen Mittwochmorgen „verantwortlich“. Foto: VG-Verwaltung Mendig/Stefan Pauly

Das bestätigte ein Techniker des Sirenenlieferanten am späten Mittwochnachmittag. „Der Steuerempfänger wurde bereits am Vormittag erneuert“, erklärt Christopher Wittig, Teilbereichsleiter Sicherheit und Ordnung der VG-Verwaltung Mendig. Die auf der Pfarrer Bechtel-Grundschule installierte Sirene war am Mittwochmorgen gegen 4.15 Uhr ausgelöst worden und hatte sich nicht mehr abgeschaltet und viele Menschen aus dem Schlaf gerissen, die während dieser Zeit in großer Zahl die Polizei kontaktierten. Nach rund 30 Minuten konnte die Sirene vom Netz genommen werden. Der Warnton war bis Kruft und Ochtendung deutlich zu hören und wurde auch dort als Alarm wahrgenommen.