Uraufführung zu Ehren von Therese Schumacher: Andernacher Stadtorchester lädt zum Festkonzert ein

i Die Leiterin des Kulturamts Charlotte Everling, Bürgermeister Claus Peitz, Dirigent des Stadtorchesters Bertram Kleis, Oberbürgermeister Christian Greiner und Philipp König, Vorstand des Stadtorchesters, gedenken einer internationalen Liebesgeschichte. Foto: Elline Köckritz

Die Stadt Andernach lädt auch in diesem Jahr wieder zum Festkonzert anlässlich des Tags der Deutschen Einheit ein. Unter der Leitung des Schweizer Gastdirigenten Oberstleutnant Aldo Werlen stellt das Stadtorchester Andernach am Donnerstag, 3. Oktober, um 18 Uhr in der Mittelrheinhalle die musikalische Vielfalt der Schweiz vor.