Unwetter: Viele bleiben auf den Kosten sitzen

Starkregen flutete am Montagabend die Straßen im Koblenzer Stadtteil Ehrenbreitstein. Die Andernacher hingegen hatten bereits am vorvergangenen Wochenende mit den Wassermassen zu kämpfen, die in der Nacht auf Sonntag nach einem kräftigen Unwetter in viele Keller und Erdgeschosswohnungen eindrangen. Die Beseitigung der Schäden war und ist ein Kraftakt für Einsatzkräfte und Bewohner. Unsere Zeitung hat mit Betroffenen und Fachleuten über die Folgen des Starkregens, und wie sich diese künftig minimieren lassen, gesprochen.