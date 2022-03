Pro-Mendig kümmert sich seit vier Jahren ehrenamtlich vorwiegend um ältere Mitbürger aus Mendig und Umgebung. Nun ist es dem gemeinnützigen Verein aufgrund der Ereignisse in der Ukraine ein Anliegen, den Flüchtlingen, die bereits in Mendig angekommen sind, zu helfen. „Wir beschränken uns bewusst auf die Hilfe an Ort und Stelle, um so zu erkennen, was wirklich fehlt, und um ganz gezielt zu helfen“, erklärt Karl Gunkel, Vorsitzender von Pro-Mendig.