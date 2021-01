VG Mendig/Mayen

Die Verbandsgemeinde Mendig und der Verein Pro Mendig sowie die Stadt Mayen bieten Senioren ihre Unterstützung bei der Corona-Schutzimpfung an. Auch wenn die Anmeldung über die Telefonhotline oder über das Internet einfach gehalten sei, ist sie gerade für die ältere Bevölkerungsgruppe, die keine Angehörigen oder helfenden Hände an ihrer Seite haben, ein nahezu unüberwindbares Hindernis, heißt es in einer Pressemitteilung der VG Mendig. Auch der Weg zum Impfzentrum nach Polch sei nicht für alle zu meistern.