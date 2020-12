Mayen

Diese Motorradfahrt hat einem 39-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Mendig gleich mehrere Anzeigen eingehandelt: Der Fahrer eines Leichtkraftrads flüchtete, als ihn die Polizei am Mittwoch gegen 23.20 Uhr in der Bürresheimer Straße (L 83) in Mayen kontrollieren wollt. Er stürzte jedoch und konnte festgenommen werden.