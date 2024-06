Plus Andernach

Unpassendes Konzept: Ärger über Mafia-Motto beim First Friday in Andernach

i Der First Friday zieht, wie auf dem Archivbild zu sehen, an jedem ersten Freitag im Monat viele Besucher in die Andernacher Innenstadt. Außergewöhnliche Mottos gehören zum Erfolgsrezept dazu, betonen die Veranstalter der Aktionsgemeinschaft Andernach Attraktiv. Foto: Elvira Bell/Archiv

Es sollte ein schöner Abend in der Andernacher Innenstadt werden, in der sich die Besucher anlässlich des First Fridays wie in Italien fühlen konnten. Doch Angela Joschko aus Ediger-Eller, die auf der Durchreise nach Koblenz in Andernach Station machte, verging die Lust auf einen gemütlichen Bummel, als sie ein Plakat mit dem Motto des Abends entdeckte: „Ciao Italia – von Mafia bis Spaghetti“. Was sie so sehr empört und wie der Veranstalter reagiert.