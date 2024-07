Ungewöhnlicher Hilferuf aus Nickenich: Pfau überrascht eine Frau in der Garage

Eine Frau hat am Samstag einen ungewöhnlichen, bunten Vogel in ihrer Garage entdeckt. Ein Pfau verirrte sich dorthin.

Ein Pfau hat sich in eine Garage in Nickenich verirrt. Foto: Jonathan Borg/picture alliance/dpa/XinHua

Mit einem ungewöhnlichen Hilfeanruf war die Andernacher Polizei am Samstag konfrontiert: Eine Frau aus Nickenich berichtete, dass bei ihr ein Pfau in der Garage sitzt. Sie wisse nicht, was sie tun solle.

Ihre Garage habe offen gestanden, und das Tier sei einfach hineingelaufen. Als Polizisten eintrafen, hatte sich das Tier verdünnisiert. Es war auf ein benachbartes Gartengrundstück gelaufen.

Pfau löste bereits mehrere Einsätze aus

Dieser Pfau hat, so die Polizei, „bereits mehrere Einsätze“ ausgelöst: So unter anderem in Kretz und in Mayen. Ein Polizeisprecher sagte: „Es gehört in kein Wildtiergehege und kann keinem Besitzer zugeordnet werden. Aber scheinbar gefällt dem Tier die örtliche Gegend.“