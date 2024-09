Unfallflucht in Mendig: Wagen beschädigt

Nach einem Vorall am Mittwochnachmittag sucht die Polizei nun Zeugen.

Am Mittwochnachmittag, 15.50 Uhr, kam es in Mendig an der Einmündung Schulstraße/Keltenstraße zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei befuhr eine Pkw-Fahrerin die Schulstraße. Ein anderer Autofahrer missachtete ihre Vorfahrt, als dieser aus der Keltenstraße auf die Schulstraße abbog. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste die Pkw-Fahrerin auf einen relativ hohen Bordstein ausweichen, wodurch die Felge ihres Wagens stark beschädigt wurde.

Ermittlungen dauern an

Der andere Wagen fuhr weiter und bog in die Straße „Am Friedhof“ ab. Es soll sich dabei um einen roten Kleinwagen oder kleineren SUV handeln. Die Ermittlungen zum Fahrzeug dauern laut Polizei an. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall, insbesondere zu dem flüchtigen roten Pkw machen kann, soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Mayen unter der Telefonnummer 02651/8010 melden.