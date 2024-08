Kottenheim

Unfall in Kottenheim: Rollender Lkw erfasst Fahrer

i Symbolbild Foto: dpa

Am Donnerstagnachmittag ist es gegen 16 Uhr in der Obermendiger Straße in Kottenheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen. Laut Polizei befand sich ein 35-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Mayen-Koblenz zum Unfallzeitpunkt außerhalb seines haltenden Lastkraftwagens.