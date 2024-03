Unfall auf B 258 geht glimpflich aus: Autofahrer kommt bei Virneburg von der Straße ab

Ein 48-jähriger Autofahrer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis ist am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr mit seinem Auto auf der B 258 bei Virneburg von der Straße abgekommen. Die Ursache, die er dafür angab, ist relativ ungewöhnlich.

Wie die zuständige Polizeiinspektion in Adenau mitteilt, war der Mann mit seinem 13-jährigen Sohn in seinem Auto auf der Bundesstraße aus Richtung Nürburgring kommend in Richtung Virneburg unterwegs. Plötzlich kam er nach rechts von der geraden Straße ab, das Auto blieb nach einigen Metern im matschigen Boden einer Wiese stecken.

Als die Polizeibeamten den Mann antrafen, gab er als Grund für den Kontrollverlust über sein Fahrzeug Sekundenschlaf an. Besonders schnell sei er nicht unterwegs gewesen, als er von der Straße abkam, heißt es von der Polizei Adenau. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das Auto musste später aus der matschigen Wiese gezogen werden.