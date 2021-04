Traditionell steht der 23. April in jedem Jahr ganz im Zeichen des deutschen Bieres – aber auch des Buches. Am kommenden Freitag am Welttag des Buches begehen Literaturfreunde in über 100 Ländern den Unesco-Welttag des Buches. Doch bereits zum zweiten Mal hat die Corona-Pandemie bundesweit Auswirkungen auf diesen „Feiertag der Buchbegeisterten“.