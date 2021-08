Was wäre das Rheinland ohne seinen Karneval? Die jüngste Session fiel in Mayen wegen Corona aus, und ob im nächsten Jahr die Tradition fortgesetzt wird, ist noch offen. Damit gerät das Brückentor in den Blick. Dort ist das Museum der Alten Großen Mayener Karnevalsgesellschaft untergebracht, und dort werden die schönsten Erinnerungen an unbeschwerte Stunden wachgehalten.